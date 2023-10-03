Ключевые направления поддержки промышленности и инфраструктуры дофинансируют из бюджета РФ

Среди них министр финансов РФ Антон Силуанов отметил электрический транспорт, региональные аэропорты, а также развитие инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Несмотря на все сложности с федеральным бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности и инфраструктуры получили дополнительное финансирование. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Несмотря на все сложности с бюджетом, ключевые направления по поддержке промышленности, инфраструктуры не только не уменьшаются, но и получили дополнительное финансирование", - сказал он.

Среди значимых направлений поддержки министр финансов отметил электрический транспорт, региональные аэропорты, а также развитие инфраструктуры морского внутреннего водного транспорта.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году и 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит бюджета может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей в 2026 году. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, власти постарались минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.