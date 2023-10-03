3 октября, 09:48,
обновлено 3 октября, 10:09

Счетная палата не видит рисков неисполнения социальных обязательств бюджета

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
Здание Счетной палаты РФ
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова заявила, что размер поддержки семей с детьми из бюджета в следующем году составит более 4 трлн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ не видит рисков неисполнения обязательств государства, касающихся поддержки семей с детьми. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми Счетная палата не усматривает", - сказала Изотова.

По словам и.о. председателя палаты, размер поддержки семей с детьми из бюджета в следующем году вырастет по сравнению с 2023 годом на 268 млрд рублей и составит более 4 трлн рублей. 

Теги:
РоссияИзотова, Галина Сергеевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация