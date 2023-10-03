Счетная палата не видит рисков неисполнения социальных обязательств бюджета

Исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова заявила, что размер поддержки семей с детьми из бюджета в следующем году составит более 4 трлн рублей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ не видит рисков неисполнения обязательств государства, касающихся поддержки семей с детьми. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Рисков неисполнения социальных обязательств в отношении семей с детьми Счетная палата не усматривает", - сказала Изотова.

По словам и.о. председателя палаты, размер поддержки семей с детьми из бюджета в следующем году вырастет по сравнению с 2023 годом на 268 млрд рублей и составит более 4 трлн рублей.