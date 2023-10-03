SMBCA получила страховое возмещение $710 млн за переданные "Аэрофлоту" самолеты

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот"

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Лизинговая компания SMBC Aviation Capital получила страховое возмещение в размере $710 млн за самолеты, переданные ранее компании "Аэрофлот". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

"Аэрофлот" ранее сообщил, что завершил страховое урегулирование по 17 самолетам с лизингодателем SMBC Aviation Capital.

Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот", добавили в компании.

В "Аэрофлоте" уточнили, что право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которая выплатила сумму урегулирования.