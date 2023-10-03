Счетная палата видит риск роста госдолга субъектов РФ

На 1 сентября он составил 3,1 трлн рублей, сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Счетная палата видит риск дальнейшего увеличения долговой нагрузки субъектов РФ. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"К сожалению, растет госдолг субъектов: на 1 сентября он составил 3,1 трлн рублей. С учетом сокращения ряда важных для субъектов межбюджетных трансфертов, а также наличием поддержки через кредиты, есть риск, что госдолг субъектов продолжит расти", - сказала она.

Изотова полагает, что необходимо расширить применение механизма единой субсидии. На сегодняшний день он применяется только в отношении госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

Ранее на Московском финансовом форуме Изотова говорила, что удельный вес межбюджетных трансфертов для регионов в общем объеме межбюджетных трансфертов за пять лет увеличился на 25%, что снижает самостоятельность субъектов РФ. Кроме того, у регионов зачастую нет стимулов повышать доходы бюджетов, поскольку это приводит к уменьшению финансовой помощи из федерального бюджета.