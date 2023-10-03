VK назначил двух новых вице-президентов

Петр Попов стал вице-президентом по рекламным технологиям, должность директора по информационной безопасности занял Антон Карпов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. VK назначил двух новых топ-менеджеров: вице-президента по рекламным технологиям и вице-президента, директора по информационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"К команде VK присоединились вице-президент по рекламным технологиям Петр Попов и вице-президент, директор по информационной безопасности Антон Карпов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в зону ответственности Попова войдет развитие рекламного направления VK и он сфокусируется на повышении эффективности рекламных платформ компании и усилении маркетинговых технологий, которые решают медийные и перформанс-задачи рекламодателей. Карпов в свою очередь будет курировать направление информационной безопасности. "Под его руководством команда продолжит продвигать программу защиты пользователей и их данных VK Protect, а также обеспечивать практическую защищенность продуктов VK", - добавили в компании.

Ранее занимавший должность вице-президента, директора по информационной безопасности VK Алексей Волков принял решение покинуть компанию и продолжить карьеру за пределами VK.

До перехода в VK Попов работал в "Яндексе", где более 10 лет занимался развитием поисковых и рекламных технологий. Карпов перешел в VK также из "Яндекса", где более 10 лет занимал должность руководителя службы безопасности и отвечал за информационную, физическую и экономическую безопасность компании.