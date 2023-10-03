Их общая установленная мощность составит 172 МВ

ВОЛГОДОНСК /Ростовская область/, 3 октября. /ТАСС/. Росатом намерен начать строительство ветропарков в Мьянме в 2025-2026 годах, после проведения всех исследовательских работ. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ветроэнергетического дивизиона Росатома по развитию технического и нормативного регулирования ВЭС Виктор Свистунов.

"Проект в Мьянме - это проект, который мы реализуем фактически в чистом поле. Необходимо провести прежде всего ветроизмерение. Сейчас мы там выходим уже постепенно на установку ветроизмерительных комплексов, после этого поймем, с каким ветром мы имеем дело и, я думаю, что с учетом этих сроков, то есть где-то год на производство ветроизмерений, проектно-изыскательские работы, можно говорить, что реализация проектов - это 2025-2026 годы", - сказал Свистунов.

Весной 2023 года пресс-служба госкорпорации "Росатом" сообщала, что "Новавинд" (дивизион Росатома по ветроэнергетике) и Primus Advanced Technologies Ltd. подписали соглашение о строительстве ветропарков в Мьянме, общей установленной мощностью 172 МВ.