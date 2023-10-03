СФ поддерживает увеличение расходов в проекте бюджета на 2024 год

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в полном объеме должна быть оказана помощь участникам и ветеранам СВО, членам их семей

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет Федерации поддерживает решение правительства России об увеличении расходов, предусмотренных в проекте бюджета на 2024 год. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы уже обращали внимание, что сокращать ключевые расходы нельзя. Поэтому поддержки заслуживает решение правительства об увеличении расходов бюджета в 2024 году. При этом важно, что не просто увеличен общий объем, а проведена вдумчивая объективная ревизия расходов", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний по проекту бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Сенатор обратила внимание, что проектом бюджета были изысканы и дополнительные источники доходов. "Важнейшей составляющей бюджета является гарантия четкого исполнения всех социальных обязательств перед гражданами, включая поддержку семей с детьми, индексацию выплат, пособий, минимального размера оплаты труда", - отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что также в полном объеме должна быть оказана помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, членам их семей. "Коллеги, мы понимаем, что в полном объеме должны быть профинансированы потребности вооруженных сил, все, что нужно для победы", - резюмировала она.

О проекте бюджета

Правительство России 29 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года.

Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Эти параметры существенно больше, чем предполагалось год назад.

Согласно предыдущему закону о бюджете расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы прогнозировались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.