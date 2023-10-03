Цены на бензин на бирже в России снизились на 1,55-2%

Летний дизель подешевел почти на 8%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина в европейской части России сегодня продолжила снижение: цены на бензин опустились на 1,55-2%, летний дизель подешевел почти на 8%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Однако стоимость зимнего дизтоплива вновь обновила рекорд.

Цена летнего дизеля уменьшилась за день на 7,86%, до 53,879 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел на 2,05%, до 55,486 тыс. рублей за тонну, а бензин Aи-95 - на 1,55%, до 57,637 тыс. рублей за тонну.

Между тем цена зимнего дизтоплива второй день подряд обновляет рекорд: во вторник она выросла на 0,67%, до 72,981 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,42%, до 64,006 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) на сегодняшних торгах выросла на 0,38%, до 77,721 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - уменьшилась на 3,71%, до 36,618 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) опустилась на 3,05%, до 25,650 тыс. рублей за тонну.