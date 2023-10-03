Силуанов заявил, что реализация соцпроектов в форме концессий затратна для регионов

Концессия предполагает форму государственно-частного партнерства, в рамках которой власти дают бизнесу полномочия на эксплуатацию государственных объектов или предоставление государственных услуг в течение определенного периода времени

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Реализация социальных проектов в регионах РФ в помощью механизма концессии слишком затратна для них, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Концессия в "социалке", согласен 100%, тут больше переплачиваем, лучше сейчас начать финансировать из бюджета и не влезать в долги субъектам РФ. Проценты большие и два или три раза мы переплачиваем с учетом роста процентных ставок. Мне кажется, что в "социалке" это неправильно. Те проекты, которые дают отдачу, генерят поток денежный (дороги, инфраструктура), там концессия оправдана. А там, где "социалка" только на бюджет ложится. Мне кажется, это абсолютно затратно для субъектов РФ", - сказал он.

Концессия предполагает форму государственно-частного партнерства, в рамках которой власти дают бизнесу полномочия на эксплуатацию государственных объектов или предоставление государственных услуг в течение определенного периода времени.

В апреле этого года Минэкономразвития РФ совместно с ВЭБ.РФ разработали проект таксономии социальных проектов. Сообщалось, что это позволит завершить создание системы устойчивого финансирования в РФ.