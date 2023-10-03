Белорусская комиссия по экспорту в Россию займется вопросами логистики и тарифов

Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой сообщил, что "в страновой экспортной структуре Россия занимает уже 65%"

МИНСК, 3 октября. /ТАСС/. Белорусская комиссия по экспорту в Россию станет надотраслевым органом, решающим фундаментальные вопросы, такие как логистика и тарифы. Об этом после встречи с президентом республики Александром Лукашенко рассказал белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой.

"Президент сделал упор, чтобы эта комиссия не влезала в текущую деятельность и не мешала директорам работать, но была надотраслевым органом и вносила предложения по фундаментальным вопросам. Таким, например, как вопросы логистики или железнодорожные тарифы. То есть те вещи, которые директор предприятия не сможет самостоятельно решить в России, и где требуется, возможно, вмешательство премьер-министров или президентов", - цитирует Крутого издание "СБ. Беларусь сегодня".

По словам Крутого, "в страновой экспортной структуре Россия занимает уже 65%", и Лукашенко "попросил определить 75 важнейших позиций, по которым уже идет аналитическая работа". "Ценовые колебания, которые последние несколько недель наблюдаются на российском рынке из-за роста курса российского рубля к доллару, конечно, влияют на наших экспортеров. Невозможно так быстро и одномоментно пересматривать условия контрактов. Поэтому чтобы остаться в рынке, где-то нужно жертвовать экономической эффективностью. Но президент потребовал, чтобы никаких убытков не было, чтобы мы очень тонко регулировали и настраивали эту схему", - добавил посол.

Во вторник Лукашенко поручил создать комиссию, которая будет заниматься вопросами экспорта белорусских товаров. Соответствующий указ о создании комиссии должен быть подписан в ближайшее время, возглавит ее Крутой.