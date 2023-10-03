В ЛНР при финподдержке Фонда развития территорий восстановили свыше 20 км трассы

Общая стоимость работ составила 410 млн рублей

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Фонд развития территорий предоставил финансовую поддержку Воронежской области на ремонт участка дороги Сватово - Новопсков - Меловое протяженностью более 20 км, сообщается на официальном портале фонда.

"Фонд предоставил финансовую поддержку Воронежской области, которая в рамках оказания шефской помощи выполнила ремонт участков автомобильной дороги Сватово - Новопсков - Меловое протяженностью 23,5 км. Она пролегает по территориям Марковского и Новопсковского районов и требовала незамедлительного ремонта, так как является одной из важнейших транспортных артерий Луганской Народной Республики и при этом находилась в аварийном состоянии", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова.

По его словам, в рамках ремонтных работ восстановлено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, нанесена дорожная разметка, установлены знаки и указатели. Общая стоимость работ составила 410 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета.