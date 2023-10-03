В Магаданской области создали запас топлива до конца 2023 года

Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что на фоне запрета на экспорт актуален вопрос логистики

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Запасов топлива в Магаданской области хватит как минимум до конца года, в связи с чем поднимать стоимость на него не планируется. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Сергей Носов.

"У нас есть созданный запас топлива как минимум до Нового года, поэтому мы не планируем дергать цены, но мы внимательно следим за ситуацией", - сказал он.

Носов отметил, что на фоне запрета на экспорт актуален вопрос логистики. "Экспорт запретили, но цистерны стоят полные. Что с ними будет, во что наливать свежее топливо? Правительство над этим работает, ждем развития событий", - отметил он.

Согласно данным Росстата, за период с 19 по 25 сентября рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 70 субъектах России. Более всего он подорожал в Магаданской области - на 4%. Средняя цена за 1 литр автомобильного бензина в Дальневосточном федеральном округе за неделю составляла 58,22 рубля за литр, тогда как в Сибири - 55,9 рубля, на Урале - 55 рублей, в Поволжье - 53,8 рубля. Выше бензин стоит только в Северо - Кавказской федеральном округе - в среднем 59,44 рубля за литр.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что министерство следит за динамикой цен на топливо в отдаленных регионах, особенно в тех, где снабжение которых осуществляется по воде, - это Камчатка, Магадан, Сахалин, Чукотка. Новый закон "О северном завозе", в соответствии с которым формируется единый морской оператор, позволит сделать доставку топлива более дешевой, что снизит цены на заправках.