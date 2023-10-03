Forbes: Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в США

Издание оценило состояние владельца компаний SpaceX и Tesla в $251 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Илон Маск вновь возглавил список 400 богатейших граждан США, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Издание оценило состояние владельца компаний SpaceX и Tesla в $251 млрд, что примерно равно прошлогоднему показателю, когда Маск также возглавлял данный список. На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($161 млрд), на третьем - один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($158 млрд). Четвертую и пятую позицию заняли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($121 млрд) и один из основателей корпорации Google Ларри Пейдж ($114 млрд).

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс с $111 млрд занял шестое место в списке.

Суммарно состояние 400 богатейших американцев увеличилось на $500 млрд по сравнению с прошлым годом, указывает Forbes.