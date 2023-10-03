РЖД назначили на ноябрьские праздники более 250 дополнительных поездов

Это на 10% больше, чем годом ранее, сообщили в компании

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) назначил на ближайшие ноябрьские праздники более 250 дополнительных поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На ближайшие праздники назначим более 250 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 10% больше, чем годом ранее. Максимальное количество пассажиров ожидаем 3 и 6 ноября", - говорится в сообщении.

В холдинге добавили, что дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Пермью, Тюменью, Саратовом, Адлером, Кисловодском, Новороссийском, Брестом. Из Санкт-Петербурга поезда дополнительно отправятся в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород, Анапу.

Также РЖД добавят составы на направлениях Петрозаводск - Псков, Кисловодск - Ростов-на-Дону, Уфа - Имеретинский Курорт, Тюмень - Оренбург, Воронеж - Казань.