В Египте сообщили, что не обсуждали с Турцией прямые поставки газа

Бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара заинтересована в подписании с Каиром средне- или долгосрочного соглашения о поставках египетского газа вместо его покупки на спотовом рынке

АБУ-ДАБИ, 3 октября. /ТАСС/. Каир не обсуждал с Анкарой прямые поставки египетского газа вместо спотовых. Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов арабской республики Тарик аль-Мулла на полях нефтегазовой выставки ADIPEC.

"Никаких обсуждений не было", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, готов ли Египет осуществлять прямые поставки газа в Турцию.

13 апреля бывший министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с его египетским коллегой Самехом Шукри заявил, что Анкара заинтересована в подписании с Каиром средне- или долгосрочного соглашения о поставках египетского газа вместо его покупки на спотовом рынке.