Курс японской иены впервые за 11 месяцев упал до уровня более 150 иен за доллар

Ослабление валюты происходит на фоне ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США при сохранении фактически отрицательной учетной ставки Банка Японии

ТОКИО, 3 октября. /ТАСС/. Курс японской национальной валюты впервые за 11 месяцев упал до уровня более 150 иен за один доллар. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов в Нью-Йорке.

Ослабление иены происходит на фоне ожиданий инвесторов относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США при сохранении фактически отрицательной учетной ставки Банка Японии.

Разрыв между учетными ставками в Японии и западных странах, прежде всего в США, которые повышают их для борьбы с инфляцией, приводит к тому, что инвестиции в инструменты, номинированные в долларах, становятся более выгодными, чем номинированные в иенах.

В Японии, которая последние десятилетия находится под дефляционным давлением, учетная ставка сохраняется на отрицательном уровне для стимулирования рынка и достижения целевого показателя по инфляции на уровне 2%. В последние месяцы этот показатель превышает таргет японского регулятора, однако его руководство настаивает на том, что инфляция не носит стабильного характера.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки неоднократно заявлял в последние недели, что правительство считает необходимым сохранять стабильности на рынке. В 2022 году, когда курс иены опускался до уровня более 150 иен за доллар, власти впервые за 24 года провели валютные интервенции для поддержания иены.

Местные наблюдатели считают, что преодоление психологической отметки в 150 иен за доллар может означать возможность новых валютных интервенций со стороны минфина.