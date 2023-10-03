Полномочия Ксении Юдаевой в качестве члена совета директоров ЦБ не продлят

Комитет Госдумы по финансовому рынку планирует продлить полномочия действующих членов совета директоров, кроме нее

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полномочия члена совета директоров ЦБ РФ Ксении Юдаевой не будут продлены на следующий срок. Это следует из материалов комитета Госдумы по финансовому рынку, подготовленных к заседанию 9 октября. Комитет намерен, в частности, продлить полномочия действующих членов совета директоров, Юдаевой среди них нет.

Ксения Юдаева с 1 августа 2023 года покинула пост первого зампреда ЦБ РФ и стала советником председателя Банка России. Ее полномочия в качестве члена совета директоров ЦБ истекают 10 октября 2023 года. Согласно закону, Госдума по представлению главы ЦБ, согласованного с президентом РФ, утверждает членов совета директоров Банка России сроком на пять лет, в случае повторного представления их кандидатур она продлевает их полномочия еще на пять лет. По истечении срока полномочий член совета директоров освобождается от должности председателем Банка России.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по финансовому рынку 9 октября рассмотрит проекты постановлений о назначении новых членов совета директоров Банка России и о продлении полномочий четырех действующих членов совета. Соответствующие документы поступили в Госдуму за подписью главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ по согласованию с президентом РФ направила в Госдуму представления на кандидатов в члены совета директоров регулятора. В числе кандидатов: Елизавета Данилова, которая занимает должность директора департамента финансовой стабильности, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов, начальник Волго-Вятского главного управления ЦБ Лариса Павлова. Госдума рассмотрит этот вопрос на заседании 12 октября.

Также предлагается продлить срок полномочий в качестве членов совета директоров первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, зампреда ЦБ Алексея Гузнова, руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуты и советника главы ЦБ Алексея Симановского. Их полномочия истекают в октябре 2023 года.