Закрытые гарнизоны Арктики получат около 10 млрд рублей ежегодно на реновацию до 2026 года

Глава региона Андрей Чибис сообщил, что мастер-план реновации уже готов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Арктические закрытые гарнизоны (ЗАТО), где проживают военнослужащие и члены их семей, получат по 10 млрд рублей ежегодно в течение трех лет на реновацию жилфонда и городской инфраструктуры. Таких серьезных инвестиций в ЗАТО никогда не было, сообщил ТАСС Андрей Чибис - губернатор Мурманской области, где программа реновации ЗАТО реализуется с 2019 года.

"Что касается реновации ЗАТО и других населенных пунктов, где живут военные и члены их семей, министром сегодня было озвучено, что по 10 млрд рублей ежегодно будет выделено. Это большие деньги, хватит их или не хватит - будем смотреть дальше, но это очень серьезные инвестиции в закрытые гарнизоны, которых не было никогда. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина за поддержку этой важной для жителей Мурманской области инициативы", - сказал Чибис по итогам парламентских слушаний.

Он добавил, что мастер-план реновации закрытых гарнизонов Мурманской области уже готов, сейчас он обсуждается и корректируется совместно с федеральными структурами, чтобы приступить к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина.

На парламентских слушаниях о проекте бюджета на 2024-2026 годы в Совете Федерации министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил о решении правительства России внести вопрос реновации ЗАТО в бюджет не только на ближайший год, но и плановый период до 2026 года.

Глава государства, который в июле находился с рабочей поездкой в Мурманской области и провел совещание по развитию ЗАТО и арктических городов, обратил внимание на изношенность до 70% жилья и систем ЖКХ в Арктической зоне РФ, которая стратегически важна для страны. По итогам совещания глава государства поручил утвердить план мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры таких территорий, определить источники финансирования, а также принять соответствующие решения в рамках формирования федерального бюджета.

В Мурманской области реновация ЗАТО ведется по инициативе губернатора Чибиса с 2019 года. За эти годы в нее вложено порядка 14 млрд рублей. По программе реновации гарнизонов и военных городков в Заполярье улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, это почти 20% населения Заполярья. В регионе расположены 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО, с дислокацией военнослужащих и членов их семей.