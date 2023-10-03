В Ярославле спустили на воду крупнейший в России электроход

Главной особенностью судна является обеспечение хода полностью электрической тягой

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Электрический катамаран проекта Looker 1100H вместимостью 130 пассажиров спустили на воду в Ярославле, судно является крупнейшим в стране электроходом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Компания "Паритет-Центр" спустила на воду первый российский электроход вместимостью 130 пассажиров. Пока это самое большое электрическое судно в стране. Знаковое событие для предприятия, региона и отрасли в целом. Гордимся тем, что современный, экологичный, уникальный катер построен в Ярославской области нашими специалистами", - написал губернатор.

Габаритная длина судна составляет 32,3 м, ширина - 9,9 м. Его главной особенностью является обеспечение хода полностью электрической тягой. Это делает судно экологичным, тихим и плавным в управлении. Катамаран имеет два главных двигателя мощностью 600 кВт, автономность плавания без дополнительного заряда электрических батарей составляет восемь часов.

Инвестиционное соглашение о строительстве судна было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Автор проекта - соучредитель группы компаний "Паритет" Александр Лукьянов, в проектировании также приняли участие конструкторское бюро "Ситех" и Крыловский государственный научный центр.

"Судно будет ходить по Волге, совершать речные прогулки, экскурсионные туры. И это один из серьезнейших шагов по развитию туризма в регионе. Наша задача сделать Волгу полноценным транспортным каналом, использовать все те возможности, которые дает нам вода. У нас должен быть и общественный транспорт достойным, и туристический. И как показывают наши судостроители, ресурсы для этого у нас есть", - добавил Евраев.