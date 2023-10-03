В Госдуму внесли законопроект об отмене пограничного режима для круизных судов РФ

Разработчики инициативы отметили, что российские круизные суда обязаны соблюдать правила пограничного режима, что влечет необходимость оформления многочисленных разрешений и направления уведомлений

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому правила пограничного режима предлагается не применять к круизному судну под флагом России в случае захода в порты Арктики и Дальнего Востока. Документ размещен в думской базе данных.

Разработчики инициативы отметили, что российские круизные суда обязаны соблюдать правила пограничного режима, что влечет необходимость оформления многочисленных разрешений и направления уведомлений.

"Таким образом, действующие требования закона о государственной границе являются для российских круизных судов более жесткими по сравнению с требованиями, установленными для иностранных круизных судов, в связи с этим неприменение правил пограничного режима к российскому круизному судну, его пассажирам и экипажу, предусмотренное положениями проекта федерального закона, направлено на устранение указанного неравенства", - указано в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается дополнить статью 16 закона "О Государственной границе РФ" (содержание и установление пограничного режима) новым положением, по которому правила пограничного режима не применяются к судну под российским флагом, "перевозящему пассажиров в целях туризма, в случае захода в порты и (или) пункты, расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону РФ и (или) Дальневосточный федеральный округ, указанные в договоре о реализации туристского продукта, к пассажирам и членам экипажа этого судна при условии направления в пограничные органы уведомления, содержащего сведения о маршруте, пассажирах и членах экипажа судна".