Молдавия заявила об открытости к переговорам по урегулированию отношений с "Газпромом"

Министр энергетики республики Виктор Парликов прокомментировал выдвинутое Кишиневом предложение выплатить $8,6 млн вместо названной ранее в Москве суммы в $709 млн

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Молдавия открыта к переговорам по урегулированию задолженности перед "Газпромом" за потребленное топливо. Об этом в интервью изданию NewsMaker заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, комментируя выдвинутое Кишиневом предложение выплатить $8,6 млн вместо названной ранее в Москве суммы в $709 млн.

На вопрос, готова ли Молдавия обсуждать с российским концерном выплату большей суммы денег, Парликов ответил: "Смотря в обмен на что. Я считаю, что вести переговоры не зазорно".

По его словам, Кишинев сделал свое предложение и ждет реакции из Москвы. "Если "Газпром" не согласится на наше предложение, ему придется искать возможность взыскать этот долг через суд. Мяч полностью на стороне "Газпрома". Пока от них нет никаких действий", - цитирует издание министра.

Свое предложение власти республики выдвинули после аудита задолженности газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", который проводился по заказу правительства компаниями Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Аудиторы пришли к выводу, что из общей суммы долга на $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежат взысканию якобы из-за истечения срока давности.

Со своей стороны руководство "Газпрома" заявило о категорическом несогласии с утверждениями молдавской стороны и планах отстаивать свои права. Председатель правления газотранспортной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан считает позицию правительства Молдавии необоснованной. Он назвал отчет аудиторов документом консультативного характера, который во многом базируется на предположениях, содержит субъективное мнение проводивших его консультантов. Только по данным, которые публиковала ранее Счетная палата Молдавии, долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" оценивается в размере $590,8 млн.

Долги и условия поставок газа

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, были погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года, однако это было сделано только в сентябре 2023 года.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".