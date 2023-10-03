В новую миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вошли представители четырех стран

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что в ее состав вошли представители Пакистана, Буркина-Фасо, Туниса и Литвы

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Представители Пакистана, Буркина-Фасо, Туниса и Литвы вошли в состав новой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прибыла на Запорожскую АЭС. Об этом ТАСС сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"В состав миссии в этот раз вошли представители Пакистана, Буркина-Фасо, Туниса и Литвы", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник двенадцатая по счету ротация инспекторов МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС. Как отмечается в Telegram-канале станции, в задачи инспекторов входит прежде всего наблюдение и оценка состояния безопасности АЭС.​​​​

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года - после первого визита на станцию генерального директора агентства Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине объект был взят под контроль российскими силами.