3 октября, 17:31

ФСБ планирует обязать интернет-компании хранить данные о средствах платежа и геолокации

Меры могут коснуться сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. ФСБ планирует обязать владельцев сайтов и сервисов, внесенных в реестр организаторов распространения информации, хранить и предоставлять представителям правоохранительных органов сведения о геолокации пользователя и средствах платежа. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в правила хранения данных организаторами распространения информации в интернете, дополнив их сведениями "электронного мониторинга геолокации" и "о средствах платежа". В отчете по проекту постановления отмечается, что сейчас в состав информации, подлежащей хранению организаторами распространения информации в интернете, напрямую не включены сведения о геолокации пользователей и средствах производимых ими платежей. Такие сведения относятся к сведениям о пользователях и об организации приема, передачи, доставки и обработки электронных сообщений, осуществляемых с использованием технологий электронных платежных систем. Кроме того, указанные сведения уже хранятся и обрабатываются в информационных системах и базах данных, эксплуатируемых организаторами распространения информации в интернете.

"Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по обеспечению хранения и предоставления органам Федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ", - сказано в документе. При этом подчеркивается, что проект постановления направлен на решение данной проблемы.

В России с 1 июля 2018 года организаторы распространения информации должны полгода хранить переписки и другие сообщения пользователей. По запросу спецслужб такая информация должна быть предоставлена в кратчайшие сроки. На данный момент в этот реестр включены более 200 организаторов распространения информации, в том числе такие компании, как "Яндекс", "ВКонтакте", "Одноклассники", Сбербанк и другие. 

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