Чистая прибыль "Совкомбанка" по МСФО за I полугодие составила 52 млрд рублей

Результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Совкомбанка" по МСФО за I полугодие 2023 года составила 52 млрд рублей, следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Главными драйверами стали розничный бизнес с ростом кредитного портфеля на 15%, корпоративный и небанковский бизнес, включая страхование и лизинг авто. Капитал группы увеличился на треть с начала года, что создает устойчивую базу для дальнейшего уверенного роста. Мы ожидаем продолжения роста прибыли во втором полугодии и рекордную прибыль по итогам 2023 года", - прокомментировал итоги полугодия первый заместитель председателя правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский, слова которого приведены в сообщении.

Результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает.

Отмечается, что по сравнению с первым кварталом 2023 года рост чистой прибыли составил 29%. Также из пресс-релиза следует, что активы кредитной организации с начала года выросли на 9%, до 2,4 трлн рублей, что объясняется в основном органическим ростом розничного бизнеса.

Также банк сообщил о росте розничного кредитного портфеля за шесть месяцев на 15%, до 674 млрд рублей. Такая динамика объяснятся ростом ипотечного кредитования и автофинансового бизнеса. Портфель корпоративных кредитов за первое полугодие вырос на 7%, до 850 млрд рублей. Портфель кредитов крупным компаниям увеличился на 6%, до 679 млрд рублей, объем кредитов субъектам МСП - на 13%, до 171 млрд рублей. Рост средств розничных клиентов составил 7%, до уровня 774 млрд рублей - преимущественно за счет притока текущих счетов физических лиц (+21% по сравнению с 31 декабря 2022 года). При этом средства корпоративных клиентов увеличились с начала года на 12%, до 1,1 трлн рублей.

За шесть месяцев портфель автокредитов увеличился на 26%, до 204 млрд рублей, а ипотечный портфель - на 13%, до 205 млрд рублей. Беззалоговые кредиты (карты рассрочки "Халва" и потребительские кредиты) выросли на 10%, до 265 млрд рублей. Доля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле увеличилась до 61%. При этом процентные доходы розничного бизнеса составили 65 млрд рублей, а комиссионные доходы - 6,4 млрд рублей. Процентные доходы корпоративного сегмента составили 50 млрд рублей, комиссионные доходы - 9,5 млрд рублей.

О банке

"Совкомбанк" - универсальный системно значимый банк федерального масштаба, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по размеру активов. Кредитная организация имеет офисы в 1 тыс. населенных пунктах в 79 субъектах Российской Федерации.