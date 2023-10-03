Кабмин продлил сроки возврата кредитов для "Арктик СПГ - 2" до 2027 года

Согласно соответствующему распоряжению, с учетом продления сроки действия государственной гарантии также подлежат увеличению

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Правительство РФ согласилось продлить до 2027 года предельные сроки возврата кредитов по судостроительным договорам, взятых у ВЭБ.РФ участниками проекта по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2". Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Согласиться с предложением Минпромторга России об увеличении <…> предельных сроков возврата суммы кредитов <…> в полном объеме по кредитным соглашениям, заключенным государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и российскими юридическими лицами, участвующими в реализации проекта "Арктик СПГ 2" <…>", - говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, с учетом продления сроки действия государственной гарантии также подлежат увеличению.