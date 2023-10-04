Катар начал работы по расширению месторождения Северное

В промышленной зоне Рас-Лаффан прошла церемония закладки камня на месте строительства объектов, предназначенных для реализации проекта по расширению месторождения

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Катарская государственная компания QatarEnergy приступила к работам по увеличению производственных мощностей на месторождении Северное. Об этом сообщило информационное агентство QNA.

В промышленной зоне Рас-Лаффан состоялась церемония закладки камня на месте строительства объектов, предназначенных для реализации проекта по расширению месторождения. В ней приняли участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а также государственный министр по вопросам энергетики и генеральный директор QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Сегодня мы заложили фундамент для проекта по расширению месторождения Северное, который соответствует нашей стратегии по укреплению позиций Катара как мирового производителя сжиженного природного газа и повышает его новаторскую роль в удовлетворении потребностей мирового энергетического рынка", - написал эмира Катара в социальной сети X (ранее Twitter).

По оценкам компании, расширение месторождения Северное позволит увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) более чем на 60% - с 77 млн до 126 млн тонн в год. Проект должен быть завершен в 2027 году.

Северное - Южный Парс - гигантское нефтегазовое месторождение площадью 9 700 кв. км. Оно расположено в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.