Авиакомпания "Аврора" увеличит частоту рейсов из Хабаровска в Якутск

Как сообщили авиакомпании, самолеты будут курсировать два раза в неделю

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" увеличит количество рейсов из Хабаровска в Якутск до двух в неделю. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания "Аврора" в осенне-зимнем расписании увеличит частоту выполнения социально значимых рейсов по маршруту Хабаровск - Якутск - Хабаровск до двух рейсов в неделю", - говорится в сообщении.

В октябре дополнительные рейсы по направлению будут выполняться на воздушном судне А-319 по вторникам. Полеты в ноябре и декабре планируются дважды в неделю, по средам и пятницам, на воздушном судне SSJ. Тариф в одну сторону - от 6,9 тыс. рублей, количество мест ограничено, отмечается в сообщении.

Рейсы будут осуществляться совместно с партнером-оператором авиакомпанией "Якутия".

АО "Авиакомпания "Аврора" образована в 2013 году и является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. В 2021 году по поручению главы государства на базе авиакомпании создали Единую дальневосточную авиакомпанию с интеграцией региональных авиакомпаний.