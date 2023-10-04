В Северной Осетии производство рыбы увеличилось за полгода в 1,7 раза

Оно выросло до 2,8 тыс. тонн в первом полугодии 2023 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Производство рыбы в Северной Осетии увеличилось за полгода в 1,7 раза - до 2,8 тыс. тонн в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития республики Заур Кучиев.

"В первом полугодии производство товарной рыбы в республике составило 2 847 тонн. Это в 1,7 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года. У нас активно развивается отрасль рыбоводства, прежде всего, разведение ценных пород рыб - радужной форели. По поручению главы республики на инвестиционном совете в прошлом году был рассмотрен вопрос о предоставлении земельных участков для компании "Остров Аквакультура" в целях реализации масштабного проекта по созданию форелевого хозяйства в Ардонском районе. Компании были предоставлены земельные участники без проведения торгов", - сказал Кучиев.

Компания "Остров Аквакультура" является одной из крупнейших в республике и за полгода произвела в 2,3 раза рыбы больше - до 1 145 тонн. Уже введены в эксплуатацию первые 100 бассейнов для разведения рыбы ценных пород, планируется открытие еще столько же бассейнов.

Еще одна компания - "Арлан Фиш" увеличила производство рыбы в первом полугодии до 550 тонн, что больше в 1,7 раза, чем за соответствующий период 2022 года. У крестьянско-фермерского хозяйства "СОА Фиш" увеличение в 3,6 раза - до 85 тонн.

Помощь рыбоводам

В 2021-2023 годах на развитие рыбоводства направили 119,5 млн рублей. Благодаря грантам создали 22 новых рабочих места. Кроме того, 11 производителям рыбы предоставили субсидии в размере 119,73 млн рублей.

Производство корма для рыбы и селекционный центр

Для развития рыбоводства в республике к 2026 году планируется также построить селекционно-племенной центр форелеводства. В нем будут производить рыбопосадочный материал для предприятий не только республики, но и всех субъектов юга России.

Также уже запустили завод по производству рыбных кормов и комбикормов для крупного рогатого скота в городе Беслане Северной Осетии.

Инвестиционный проект, стоимостью более 2 млрд рублей, реализуется в два этапа. На сегодняшний день компания "РусМодус-Фид" уже освоила первый этап - приобретен комплекс недвижимого имущества, установлены линии по производству продукции.

Рыбоводство для Северной Осетии является одним из самых перспективных направлений сельского хозяйства благодаря подходящему климату, большому количеству естественных водоемов и возможности выращивать рыбу круглогодично. По прогнозам специалистов, к 2030 году в республике будут выращивать около 25 тыс. тонн рыбы в год.