Казахстан приостановил переговоры с потенциальными поставщиками технологий для АЭС

Приостановка продлится до проведения общенационального референдума о строительстве электростанции, сообщил глава Минэнерго республики Алмасадам Саткалиев

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана приостановили консультации с потенциальными поставщиками ядерных технологий для атомной электростанции до проведения общенационального референдума о строительстве АЭС. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В соответствии с заявлением главы государства [Касым-Жомарта Токаева], для принятия окончательного решения о необходимости строительства АЭС в Казахстане будет проведен общенациональный диалог в виде референдума, о ходе которого мы в установленном порядке вам сообщим. Следующие шаги будут сделаны по итогам проведения данного референдума, то есть в настоящее время мы приостановили работы, в том числе консультации с потенциальными вендорами. В рабочем порядке идут контакты без определенного прогресса", - ответил он на вопрос о выборе поставщика технологий для АЭС.

По его словам, в настоящее время сформирован список потенциальных поставщиков ядерных технологий. "Официально сформирован список из четырех участников: компаний из Франции, Китая, России и Кореи. Дополнительно к этому списку министерство энергетики рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов", - пояснил министр.

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Ранее в Минэнерго сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.