СМИ сообщили о росте импорта российской нефти в Индию в сентябре на 9%

По данным The Economic Times, общий объем составил 1,57 млн баррелей в день

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Индия в сентябре нарастила импорт российской нефти, общий объем составил 1,57 млн баррелей в день, что на 9% выше, чем месяцем ранее. Об этом сообщила газета The Economic Times.

Доля российской нефти в ее общем импорте в Индию в сентябре составила 38% против 33% в августе, когда после нескольких месяцев пиковых значений выше 40% поставки из РФ резко снизились. Наибольший рост закупок отмечают со стороны государственных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые импортировали на четверть больше, чем месяцем ранее, тогда как частные НПЗ сократили его на 13%.

В аналитической компании Vortexa, на данные которой опирается газета, такую динамику связывают с тем, что Китай закупал меньше нефти в РФ. Одновременно снизились поставки из Саудовской Аравии, в результате спрос на российский продукт возрос. По данным за сентябрь, в структуре индийского нефтяного импорта Россия занимает первую строчку, опережая Ирак и Саудовскую Аравию.

Индия в 2022-2023 годах значительно нарастила импорт российской нефти. Если в 2021-2022 финансовом году (начинается 1 апреля) доля нефти из РФ в импорте составляла менее 2%, то к апрелю 2023 года она достигла 43%.