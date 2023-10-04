Около 3 тыс. котельных запустят в новых регионах в предстоящем отопительном сезоне

Они будут подавать тепло в 40 тыс. многоквартирных домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. котельных предстоит запустить в новых регионах России в отопительном сезоне 2023-2024 годов, сообщил заместитель генерального директора Фонда развития территорий Константин Востриков в ходе международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

"Совместно с Минстроем РФ мы ведем аналитику готовности по всем субъектам. В этом сезоне необходимо будет запустить суммарно порядка 3 тыс. котельных, которые будут подавать тепло на 40 тыс. многоквартирных домов и несколько тысяч социальных объектов", - сказал он.

По словам Вострикова, в прошлом году только в Мариуполе запустили 35 котельных и установили 72 большемодульных котельных. "Из-за того, что сроки были сжатые, делали минимальный объем работ для того, чтобы запустить. В этом году уже подготовка к осенне-зимнему периоду по цифрам и объектам теплоснабжения намного больше, и концептуально эти объекты уже другие: строительство новых котельных, глобальная реконструкция существующих, замена полная оборудования и уже большие работы в части капитального ремонта сетей", - пояснил он.

В настоящее время, по данным Фонда, начался переход к системной работе по реконструкции и эксплуатации коммунального хозяйства новых регионов. "В Мариуполе мы провели детальный анализ, в части теплоснабжения был обследован весь город, выработаны основные технические решения реконструкции котельных, капитального ремонта сетей с учетом нагрузки, с учетом потребителей, с учетом развития города", - рассказал он.

По словам Вострикова, такая же работу провели и в Северодонецке. "Мы планируем провести данную работу по всем субъектам, чтобы выработать максимально эффективные мероприятия по системе водоснабжения и теплоснабжения, чтобы повышать качество коммунальных услуг. К 2030 году мы должны выйти на показатели качества ЖКХ средние по РФ", - подчеркнул замруководителя Фонда.

По данным Минстроя, Россия остается страной с самой большой в мире долей централизованного отопления. В системах теплоснабжения функционируют 73 248 котельных различной мощности, протяженность сетей в однотрубном исчислении составляет 334 тыс. км. Доля России в мировом производстве тепловой энергии в централизованных системах составляет более 45% или 718,6 млн Гкал.