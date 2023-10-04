ФАС возбудила дело в отношении производителя цемента в ЮФО и СКФО

Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Дело по статье о злоупотреблении доминирующим положением возбудила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в отношении компаний "Верхнебаканский цементный завод" и "Новоросцемент", входящих в группу "Газметаллпроект". Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

"Анализ данных хозяйственной деятельности компаний показал, что установленные ими цены в первом полугодии 2023 года превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях группы лиц в составе ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и АО "Новоросцемент" и возбудило дело", - говорится в сообщении.

Группа "Газметаллпроект" является крупнейшим производителем цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и занимает доминирующее положение на рынке.

По данным пресс-службы, в случае установления вины группе грозит оборотный штраф в соответствии с КоАП РФ.

Темпы роста цен на цемент компаний в первом полугодии 2023 года превышали темпы роста цен аналогичного периода 2022 года. Соответствующие сведения ФАС России получила в рамках мониторинга цен на строительные материалы. Служба установила, что указанный рынок является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров, в связи с чем доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат.