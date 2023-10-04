В России продажи новых легковых авто выросли в 2,5 раза в сентябре

Они составляют 110,4 тыс. штук, сообщил "Автостат"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре 2023 года выросли в 2,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и составили 110,4 тыс. штук. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" и с учетом собственной сегментации.

Всего за январь - сентябрь текущего года в РФ продано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 51,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

"По итогам сентября 2023 года в России было реализовано 110 358 новых легковых автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года", - сказано в сообщении.

Лидеры продаж

Лидером рейтинга по продажам в сентябре 2023 года традиционно стал отечественный "Автоваз". По итогам отчетного месяца компания реализовала почти 35 тыс. автомобилей, что в два раза больше показателя сентября прошлого года. Всего за девять месяцев 2023 года продажи "Автоваза" возросли на 93,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достигли 225,6 тыс. автомобилей.

Второе место заняла китайская Сhery: в России продажи компании в сентябре увеличились в 3,1 раза, до 12,1 тыс. авто, а за девять месяцев текущего года - в 3,8 раза, до 83,4 тыс. авто. Тройку лидеров замыкает китайский Haval, увеличивший продажи в сентябре в 3,5 раза, до 11 тыс. единиц. Всего в январе - сентябре было продано 69,2 тыс. автомобилей этого бренда, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

В топ-5 брендов по продажам в сентябре также вошли Geely (9,2 тыс. шт.) и Changan (6,1 тыс. шт.).

