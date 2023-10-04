Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу на 1 млн б/с до конца года

До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия приняла решение о продолжении реализации меры по добровольному сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года. Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на официальный источник в Минэнерго королевства.

До этого добровольное сокращение было рассчитано сначала на июль, а потом продлено на август и сентябрь. Затем Саудовская Аравия заявила, что продлевает снижение производства до конца года, но каждый месяц будет пересматривать это решение.

В следующем месяце королевство также планирует пересмотреть действие меры по добровольному сокращению и рассмотреть возможность увеличения или уменьшения добычи.

Объем добычи нефти Саудовской Аравией до конца года с учетом сокращения составит 9 млн б/с. В сообщении отмечается, что добровольное сокращение на 1 млн б/с идет в дополнение к ранее принятому решению о снижении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, общий объем уменьшения добычи королевством составит 1,5 млн б/с.

После встречи ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с на июль с возможностью продления меры. Как сообщало тогда Саудовское агентство печати со ссылкой на источник в Минэнерго королевства, дополнительное снижение является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.

Кроме того, в мае несколько стран ОПЕК+ начали добровольно сокращать производство нефти в общем объеме 1,66 млн б/с, на долю Саудовской Аравии пришлось снижение в 500 тыс. б/с. Изначально эта мера должна была действовать до конца 2023 года. Однако на встрече ОПЕК+ все страны, поддержавшие сокращение, продлили его действие до конца 2024 года.