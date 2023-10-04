Одна из крупнейших независимых АЗС в России добровольно снизила цены на топливо

Ситуация с ценами на бензин в России

Речь идет о "Нефтемагистрали"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Одна из крупнейших независимых сетей АЗС в России - "Нефтемагистраль" - добровольно снизила цены на топливо до уровня вертикально-интегрированных компаний, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ФАС, "Нефтемагистраль" объединяет 30 АЗС в Москве и 74 в Московской области. "Информацию о снижении цен до уровня вертикально-интегрированных компаний сообщил Российский топливный союз", - отмечается в сообщении.

Инициатива "Нефтемагистрали" носит добровольный характер, подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Согласно информации, приведенной ФАС, стоимость бензина Аи-92 на сети АЗС "Нефтемагистраль" уменьшилась с 28 сентября на 2,36 рубля, Аи-95 - на 3,17 рубля, дизтоплива - на 2,4 рубля. "Служба поддерживает ответственное поведение участника рынка. По мнению службы, уменьшение стоимости позволит повысить доступность нефтепродуктов для граждан и усилит конкуренцию между вертикально интегрированными компаниями и независимыми сетями", - указывается в сообщении.

В ФАС добавили, что служба продолжает анализ ситуации на товарном рынке нефтепродуктов.