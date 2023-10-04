Креативный центр услуг для бизнеса в Москве обработал почти 2 тыс. заявок

Около 44% поступивших запросов касались мер поддержки предприятий в сфере моды

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский креативный центр услуг для бизнеса (ЦУБ) обработал около 2 тыс. заявок столичных предпринимателей, почти половина поступила от предприятий в сфере моды. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Центр был открыт в 2021 году, он работает в офисе Агентства креативных индустрий на Большой Никитской улице. Посетители могут получить помощь в режиме одного окна. "Первый креативный центр услуг для бизнеса обработал почти 2 тыс. заявок столичных предпринимателей. Чаще всего представителей творческой отрасли интересовали профильные меры поддержки, инструменты для развития бренда и консультации экспертов", - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, около 44% поступивших запросов касались мер поддержки предприятий в сфере моды. "Остальные равномерно распределились между другими направлениями креативных индустрий. Самыми популярными темами консультаций стали привлечение финансирования, защита интеллектуальных прав, маркетинговое продвижение и участие в городских мероприятиях", - приводятся ее слова в сообщении.

В департаменте отметили, что креативные индустрии - значимый сектор экономики Москвы, в котором работает более 100 тыс. организаций. Они представляют такие сферы, как дизайн, искусство, мода, кино, разработка видеоигр, архитектура и реклама. "Столица формирует для творческих предпринимателей комплексную систему поддержки и развития на основе их запросов и передовых мировых практик", - добавили в пресс-службе.