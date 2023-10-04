ЕК официально объявила о запуске расследования против китайских электромобилей

В Еврокомиссии подозревают, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям

БРЮССЕЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) официально объявила о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей по подозрению, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям. Соответствующее уведомление опубликовано в "Официальном журнале ЕС".

"Европейская комиссия по собственной инициативе начала процедуру по противодействию субсидиям в отношении КНР", - отмечается в публикации. Еврокомиссия намерена проверить тот факт, что "китайские производители пассажирских электрических автомобилей получают государственные субсидии, что наносит ущерб промышленности Евросоюза".

12 сентября заявление о предстоящем расследовании против Китая сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с программной речью о развитии Евросоюза.

Тема расследования Еврокомиссии обсуждалась в ходе визита в Китай первого замглавы ЕК Валдиса Домбровскиса 25 сентября. Домбровскис не дал на пресс-конференции в Пекине никаких пояснений, тогда как китайское правительство заявило о своей озабоченности в связи с этим расследованием, назвав его протекционистской мерой.

Еврокомиссия с февраля провозгласила курс на "снижение рисков" в отношениях с Китаем. В связи с этим Брюссель разрабатывает системные меры ограничения влияния Пекина в Европе, в первую очередь это касается ограничения китайского импорта отдельных категорий товаров. Глава ЕК и ее подчиненные неоднократно заявляли, что необходимо сократить дефицит внешнеторгового баланса ЕС и КНР, который в прошлом году составил €396 млрд в пользу Пекина.