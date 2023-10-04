В ООН прогнозируют замедление в 2023 году роста мировой экономики до 2,4%

Как подчеркивают в организации, Европа "находится на грани рецессии" в условиях ужесточения денежно-кредитной политики

ЖЕНЕВА, 4 октября. /ТАСС/. Темпы роста мировой экономики, составившие 3% в 2022 году, в 2023-м замедлятся до 2,4%. С таким прогнозом выступила Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Она заявила о необходимости осуществления институциональных реформ финансового сектора и проведения прагматичной политики в борьбе с инфляцией.

В ежегодном Докладе о торговле и развитии UNCTAD прогнозирует, что "темпы роста мировой экономики замедлятся с 3% в 2022 году до 2,4% в 2023-м", а в отношении перспектив 2024 года "мало что говорит о возобновлении роста". "Необходимы институциональные реформы глобальной финансовой архитектуры, более прагматичная политика борьбы с инфляцией, неравенством и суверенным долгом, а также усиление надзора за ключевыми рынками", - констатировали эксперты.

По их словам, "в глобальном масштабе восстановление после пандемии происходит по-разному". В то время как часть стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Мексику, США и Японию, "демонстрируют устойчивость", другие сталкиваются с серьезными проблемами. Мировая экономика "находится на перепутье, когда расходящиеся траектории роста, увеличивающееся неравенство, усиливающаяся концентрация рынков и растущее долговое бремя бросают тень на ее будущее".

Как подчеркивают авторы доклада, Европа "находится на грани рецессии" в условиях ужесточения денежно-кредитной политики, а в Германии "уже начался спад". Рост в Европе сдерживают стагнация или снижение реальной заработной платы, усугубляемые жесткой экономией бюджетных средств. Экономика США "опровергла более негативные прогнозы и пока переживает более умеренное замедление". В свою очередь Китай, хоть и демонстрирует "признаки восстановления по сравнению с прошлым годом", сталкивается "со слабостью внутреннего потребительского спроса и частных инвестиций". Тем не менее Китай "имеет больше возможностей для проведения фискальной политики, чем другие крупные экономики".

"Для достижения финансовой устойчивости, увеличения объема инвестиций и создания новых рабочих мест нам необходим сбалансированный комплекс мер фискальной, монетарной и стимулирующей политики", - заявила генеральный секретарь UNCTAD Ребека Гринспен, комментируя содержащиеся в докладе выводы. "Регулирование должно быть направлено на устранение углубляющейся асимметрии международной торговой и финансовой системы", - отметила она.

Авторы доклада считают необходимым принятие странами "более сбалансированного комплекса мер бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и производственно-сбытовой политики". При этом первостепенное значение, по их мнению, имеет решение проблемы задолженности.