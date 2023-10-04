ФинТех заявил, что стратегия развития ИИ утверждена лишь у 35% финансовых компаний

Исследование ассоциации показало, что большинство компаний только начинают изучать направление

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стратегия развития искусственного интеллекта утверждена лишь у 35% финансовых организаций, среди которых преимущественно крупные компании, следует из исследования ассоциации "ФинТех".

"Исследование АФТ показало, что стратегия развития ИИ утверждена лишь у 35% организаций, среди которых преимущественно крупные игроки финансового рынка. Компании, которые уже реализуют формализованную ИИ стратегию, повышают скорость процессов и качество управленческих решений. 12% компаний утвердили стратегию по развитию ИИ в рамках других корпоративных документов", - сообщается в исследовании.

Таким образом, из материалов ассоциации следует, что у 53% компаний финансового рынка утвержденная стратегия работы с искусственными интеллектом отсутствует. "ФинТех" объясняет, что большинство компаний только начинают изучать направление ИИ и не ставят применение технологий ИИ в приоритет в связи, например, с другими операционными задачами, в частности - с импортозамещением. Также отсутствие стратегии ассоциация связывает с недооцениваем преимуществ и потенциала искусственного интеллекта, недостаточными ресурсами, рисками внедрения ИИ-технологий и неготовностью бизнес-функции к переходу на новые технологии.

При этом в исследовании АФТ уточняется, что участники рынка утверждают концепции по развитию ИИ в рамках других документов - например, стратегий по работе с данными. Также отмечается, что компаниям, которые пока не имеют концепции по ИИ, следует рассмотреть возможность ее разработки и внедрения, чтобы не отставать от лидеров рынка и обеспечить свою будущую конкурентоспособность.

Также, по данным исследования ассоциации, игроки российского финансового рынка отстают от мировых компаний по наличию стратегии развития ИИ. Так, если в России 35% участников подтвердили, что у них формализирована стратегия на уровне компании, то среди мировых компаний подтверждение дало 72% участников. Тем не менее, согласно исследованию, компании мирового финтеха в большей степени, чем отечественные игроки, выстраивают процесс внедрения ИИ-решений в соответствии с утвержденной стратегией развития ИИ, отставая от российских финансовых организаций по проникновению ИИ в процессы.