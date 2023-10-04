В Херсонской области создали центр оценки качества зерна

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что в центре можно получить протокол испытаний на потребительские свойства и показатели безопасности для декларирования

ГЕНИЧЕСК, 4 октября. /ТАСС/. Подразделение Южного центра Новороссийского филиала "Центра оценки качества зерна" начало работу в Скадовске, чтобы аграрии Херсонской области получали документацию по российским стандартам, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Владимир Сальдо.

"Чтобы подойти к российским стандартам, у нас в Скадовске создан центр оценки качества зерна. Чтобы аграрии могли не ездить куда-то далеко, тратить там деньги на транспорт, чтобы оценку получить. Чтобы быть полноправными участниками агропромышленного сектора и рынка, нужно иметь соответствующие сертификаты подтверждающие", - сказал Сальдо.

Он отметил, что "в центре хорошая лаборатория, подтверждающая качество зерна, какого оно класса, какая клейковина и куда можно использовать его".

В МинАПК Херсонской области сообщили, что в центре можно получить протокол испытаний зерна на потребительские свойства и показатели безопасности для декларирования и внесения в автоматизированную систему "Зерно".