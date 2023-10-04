ДОМ.РФ поможет Омской области разработать мастер-планы Омской агломерации и Тары

Губернатор региона Виталий Хоценко сообщил, что это поможет сделать Тару более привлекательной для инвесторов и позволит объединить решения по развитию

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Омская область при поддержке института развития ДОМ.РФ разработает в 2024 году мастер-планы Омской городской агломерации и Тары, второго по величине города Омской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, это поможет сделать города комфортнее для жителей.

"Обсудили с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Леонтьевичем Мутко создание мастер-планов Омской городской агломерации и старейшего города Сибири - Тары. Их разработка позволит определить единую стратегию пространственного развития, что впоследствии улучшит городскую среду - значит, наши города станут комфортнее для жителей", - написал Хоценко.

Он добавил, что создание мастер-плана поможет сделать Тару более привлекательной для инвесторов и позволит объединить решения по развитию. Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева уточнила ТАСС, что разработка мастер-планов начнется еще до конца года, завершить работу планируется в 2024 году.

По словам Хоценко, Омская область будет сотрудничать с ДОМ.РФ по всем основным направлениям его деятельности. "В перспективных планах госкомпании: расширение банковского присутствия в Омске, а также практическое применение инструментов компании для развития жилищной сферы и повышения качества городской среды, - сообщил губернатор. - Кроме того, запланировано проведение конференции "Неделя ДОМ.РФ" с участием специалистов Института развития по вопросам комплексного развития строительной отрасли в регионе".