В Подмосковье ЛиАЗ создаст новую линейку автобусов

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ликинский автобусный завод из Орехово-Зуевского городского округа Московской области планирует запустить производство автобусов нового поколения, объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Ликинский автобусный завод реализует инвестиционный проект по запуску производства автобусов нового поколения, которые будут отвечать самым передовым требованиям к общественному транспорту. Объем инвестиций в производство дизельной версии превысит 1,3 млрд рублей. Более 760 млн рублей компания получит в виде льготного займа ФРП РФ. Серийное производство автобуса начнется в 2024 году", - сказала она.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что в рамках реализации инвестпроекта завод запустит производство городских низкопольных автобусов большого класса Citymax 12. Автобус обеспечивает самую большую пассажировместимость в своем классе - 114 человек. Новая модель автобуса обладает отличной маневренностью и обеспечивает удобство посадки и высадки пассажиров за счет увеличенной ширины дверных проемов и проходов между сидений, а также сниженного уровня пола в салоне. Транспортное средство оборудовано пандусом для загрузки детских и инвалидных колясок. В салоне установлены мягкие антивандальные сиденья, кондиционер, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры.

В министерстве подчеркнули, что производство начнется с дизельной версии, в перспективе линейка будет расширена за счет газовых и электрических моделей.