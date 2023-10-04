В России продажи новых легковых авто и LCV в сентябре выросли в 2,2 раза

Они достигли 116,3 тыс. единиц

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV в России в сентябре 2023 года увеличились в 2,2 раза по сравнению с сентябрем прошлого года и достигли 116,3 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). При этом продажи автомобилей в РФ за девять месяцев текущего года возросли на 42,8% - до 761,1 тыс.

"По информации, предоставленной АО "ППК" ["Паспорт промышленный консалтинг"], о продажах новых транспортных средств на основе данных об их передаче владельцам сентябрь 2023 года ознаменовался увеличением уровня продаж на 120,5%, или на 63 568 штук по сравнению с сентябрем 2022 года, и составил 116 324 автомобиля", - отмечается в сообщении.

При этом, по информации комитета автопроизводителей АЕБ, основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, продажи автомобилей в январе - сентябре 2023 года выросли на 26,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и достигли 638,7 тыс. авто.

"За девять месяцев текущего года мы наблюдаем устойчивую тенденцию роста рынка продаж новых автомобилей, что указывает на его высокий потенциал и постепенное восстановление несмотря на рост цен и серьезную волатильность курса рубля", - отметил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев, слова которого приведены в сообщении.