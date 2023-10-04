В Черногории заявили, что лишились пятой части турбизнеса из-за отказа от связей с Россией

ВАРШАВА, 4 октября. /ТАСС/. Черногория потеряла 20% туристического бизнеса, являющегося ключевым для национальной экономики, из-за нежелания поддерживать отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Дритан Абазович, выступая в Варшаве на международном форуме, посвященном вопросам безопасности.

"Существуют страны, которые на 100% поддерживают внешнюю политику ЕС, например Черногория. Мы присоединяемся к каждому пакету санкций против России, сразу после начала войны мы свели наши политические отношения к нулю. Мы убили 20% нашего туристического рынка при том условии, что мы живем за счет туризма, 25% нашего ВВП обеспечивается благодаря туризму и 75% - путем прямых поступлений. Мы убили наш крупнейший рынок, так как мы не смотрим на это как на вопрос экономики и денег", - отметил он.

"Мы готовы к тому, чтобы искать другие рынки и выживать как-нибудь, но мы не хотим быть частью группы стран, которые не смотрят на это с такой же принципиальностью, мы не можем быть со странами, которые решили вести двойную игру, а также поддерживать хорошие отношения с Россией", - заключил глава правительства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что "уровень отношений с Черногорией к настоящему времени достиг своего исторического минимума", отметив, что процесс их восстановления "возможен лишь при наличии желания и политической воли для решения накопившихся за последние годы вопросов, проблем, противоречий".

В новость внесена правка (16:47 мск) - передается с уточнением цифры в первом абзаце - 20%.