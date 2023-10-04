В Минпромторге сообщили, что Россия обладает ресурсами для поставок зарубежным партнерам

По словам замглавы ведомства Алексея Груздева, российское правительство "приняло меры по поддержке экономики, которые обеспечивают непрерывность производственного процесса"

МАНИЛА /Филиппины/, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россия обладает ресурсами не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и для обеспечения поставок товаров и технологий своим партнерам в разных частях мира. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев в ходе Российско-филиппинского делового форума, который прошел в Маниле при участии более 30 компаний.

По его словам, российское правительство "приняло меры по поддержке экономики, которые обеспечивают непрерывность производственного процесса". "В прошлом году российская экономика снизилась на 2%, однако в этом году мы прогнозируем рост ВВП в пределах 2,5-2,7%. Россия привержена своим международным обязательствам и обладает возможностями не только удовлетворить внутренние потребности, но и обеспечить поставки товаров и технологий своим хорошим друзьям в разных частях мира. И Филиппины являются нашим приоритетным партнером", - сказал он, отметив, что все еще требуют решения вопросы налаживания логистики, внедрения платежных систем, а также противодействия недобросовестной конкуренции.

"Я очень рад вернуться в Манилу для участия в заседании межправкомиссии и возможности обсудить с деловым сообществом актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также услышать ваше мнение относительно существующих подходов, проблем и приоритетов. Вместе мы попытаемся найти лучшее решение всех этих вопросов. К сожалению, мир сегодня не так стабилен, как раньше, более того, продолжает восстанавливаться от негативных последствий пандемии коронавируса. Происходят изменения и в международной экономике, вызванные ростом уровня инфляции в ряде стран, нехваткой поставок сырьевых товаров, включая зерновые и удобрения", - подчеркнул Груздев.

По словам российского чиновника, реализуемая Россией концепция технологического суверенитета не означает, что "страна закроет границы и откажется от развития партнерских отношений".

Бизнес-форум состоялся в рамках третьего заседания совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет в столице Филиппин 5 октября. Российская деловая миссия представлена такими предприятиями, как "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", "Трубная металлургическая компания", "Камаз", "Группа ГАЗ" и другими.