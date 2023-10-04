На Кубани выпускники школы бизнеса смогут получить субсидии от властей

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что участники школы "Бизнес молодых" могут получить до 300 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края предоставят субсидии начинающим предпринимателям после окончания ими школы "Бизнес молодых" и положенной программы наставничества. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Стартует прием заявок на субсидию для участников школы "Бизнес молодых", предприниматели, которые прошли программу наставничества в рамках проекта, могут получить до 300 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что в прошлом году 18 участникам проекта "Бизнес молодых" возместили 50% потраченных средств на приобретение оборудования для бизнеса, оргтехники, офисной мебели, программного обеспечения. "В этом году мы ждем большего количества заявок на субсидию", - продолжили в пресс-службе.

Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют на Кубани с 2021 года по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева. "Мероприятия проводит региональный фонд развития бизнеса при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности в рамках профильного нацпроекта", - заключили в пресс-службе.

Ранее в регионе также была запущена краевая программа для крупного бизнеса, позволяющая получать финансирование до 30% на создание импортозамещающих производств уже на старте проектов.