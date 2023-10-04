Запасы нефти в США за неделю уменьшились на 2,2 млн баррелей

Как сообщило Минэнерго страны, на 29 сентября этот показатель составил 414,1 млн баррелей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2,2 млн баррелей и на 29 сентября составили 414,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 5% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для данного времени года.

На 17:35 мск декабрьский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE дешевел на 3,49% - до $87,9 за баррель, стоимость фьючерса нефти WTI с поставкой в ноябре снижалась на 3,26%, до $86,24 за баррель.