На Филиппинах заявили о заинтересованности в поставках мясной продукции из России

Важной статьей импорта являются также российские удобрения, сообщили представители бизнес-сообщества страны

МАНИЛА /Филиппины/, 4 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Филиппины заинтересованы в поставках мясной продукции из России, а также в налаживании сотрудничества в сфере атомной энергетики и кибербезопасности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили представители бизнес-сообщества Филиппин в ходе Российско-филиппинского делового форума, который прошел в Маниле при участии более 30 компаний.

"Я думаю, что продовольственная сфера является одной из самых перспективных. Россия - крупнейший производитель многих продуктов питания. Филиппины заинтересованы в поставках мясной продукции из России, важной статьей импорта являются также российские удобрения", - сказала президент компании Destileria Limtuaco & Co Оливия Лимпе-Ау.

По ее словам, развитие атомной энергетики на Филиппинах с российской помощью будет содействовать в продвижении углеродно-нейтрального экономического развития. "Россия является передовым лидером в сфере атомной энергетики, благодаря которой у Филиппин может появиться хорошая возможность способствовать переходу на зеленую энергетику. Хорошие возможности открывает сотрудничество в сфере кибербезопасности, поскольку все больше частных компаний и государственных институтов вынуждены искать подобного взаимодействия в связи с современными угрозами", - добавила собеседник агентства.

"Этот форум, несомненно, привлечет внимание к России и будет способствовать распространению ее влияния на Филиппинах. Полезно обменяться опытом в вопросах технологического развития, обороны и кибербезопасности. Сотрудничество двух стран определенно будет успешным благодаря подходу россиян к ведению бизнеса, который заключается в открытости и соблюдении соглашений, которые они заключают", - указал управляющий партнер компании Acero Construction Эльфрен Менесес.

Бизнес-форум состоялся в рамках третьего заседания Совместной российско-филиппинской межправкомиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, которое пройдет в столице Филиппин 5 октября. Российскую деловую миссию в Маниле представляют "Газпром", "Новосталь-М", "Мираторг", "Уралкалий", Трубная металлургическая компания, "Камаз", "Группа ГАЗ" и другие предприятия.