"Транснефть" и "Росатом" будут сотрудничать в развитии технологий и импортозамещении

Сотрудничество предполагает разработку и производство передового промышленного оборудования для использования в производственной деятельности обеих компаний

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Транснефть" и "Росатом" договорились о сотрудничестве в развитии новейших технологий, в том числе отечественной электронной компонентной базы, и импортозамещении, говорится в сообщении трубопроводной компании.

"Президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев подписали соглашение о сотрудничестве в области развития новейших технологий, импортозамещения и реализации совместных высокотехнологичных проектов на российском и международных рынках. Документ предусматривает взаимодействие по почти 20 приоритетным направлениям", - сказано в сообщении.

В частности, сотрудничество предполагает разработку и производство передового промышленного оборудования для использования в производственной деятельности обеих компаний. "Росатом" для своих топливно-энергетических проектов заинтересован в насосном оборудовании, электрических двигателях и электроприводах, которые производятся трубопроводной компанией, а "Транснефть" заинтересована в запорно-регулирующей аппаратуре и морских стендерах для налива нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, в число направлений сотрудничества вошло развитие отечественной электронной компонентной базы, цифровых продуктов и решений в области математического моделирования, систем управления и планирования ресурсов. Компании заинтересованы в развитии автоматизированного проектирования и технологий дистанционного зондирования земли.

"Для реализации договоренностей документ предусматривает создание рабочих групп, формирование дорожных карт и определение пилотных проектов, а также регулярный обмен опытом и информацией", - отметила "Транснефть".