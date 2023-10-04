В Ленобласти открыли первый в регионе государственный асфальтобетонный завод

Предприятие выпускает несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Асфальтобетонный завод запустили под Кировском в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Под Кировском дан старт работе первого в регионе государственного асфальтобетонного завода. Производительность нового завода составляет до 150 тонн готового асфальта в час, или 1 200 тонн в смену. Такого объема хватает, чтобы построить километр новой двухполосной дороги", - говорится в сообщении.

Завод выпускает несколько типов востребованных на рынке асфальтобетонных смесей, включая холодный асфальт. Предприятие сможет поставлять до 300 тыс. тонн в год сразу в несколько районов.

"Первостепенная задача правительства - приведение всей сети региональных дорог в нормативное состояние. Для этого мы привлекаем федеральные средства, выделяем региональный бюджет, берем кредиты. Подобные объемы работы требуют гарантий поставок асфальтобетона. При этом в производстве мы используем до 30% крошки, которую снимаем с дорог во время ремонта", - отметил заместитель председателя правительства Ленобласти Евгений Барановский.